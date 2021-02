Verlust größer als der Erlös

Die ausreichende – und auch nicht zu üppige – Bevorratung der Apotheken mit Grippeimpfstoffen stellt jede Saison erneut eine Herausforderung dar. Man will Arztpraxen und Patienten gut und zuverlässig versorgen, aber auch nicht auf den restlichen Grippeimpfstoffen sitzenbleiben, droht sonst, dass die finanziellen Verluste durch Entsorgung die Erlöse aus dem Impfstoffgeschäft auffressen. Die Situation ist für alle Teilnehmer wenig befriedigend: Impfstoffhersteller, Apotheken, Ärzte und nicht zuletzt Patienten, wenn sie keine Vakzinen aufgrund von Lieferverzögerungen oder Engpässen erhalten. So auch in dieser Grippesaison: Erst waren die Vakzinen knapp, dann gab das Bundesgesundheitsministerium die Nationale Reserve mit sechs Millionen zusätzlichen Dosen frei, Apotheker bestellten nach und nun scheint die Nachfrage geringer als angekündigt. Holger Seyfarth, Vorsitzender des Hessischen Apothekerverbands (HAV), appelliert deshalb an die Politik, die Apotheken nicht auf den Kosten sitzen zu lassen.