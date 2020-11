Grippeimpfstoff-Bestellungen wurden teils storniert

Wie knapp sind die Grippeimpfstoffe wirklich? So knapp, dass noch nicht einmal die vorbestellten Vakzinen an die Apotheken geliefert werden konnten? Das wäre erstaunlich, schließlich wird auf Basis der Vorbestellungen der Grippeimpfstoff produziert. DAZ.online hat seine Leser gefragt: „Wie lief es in Ihrer Apotheke mit den Grippeimpfstoffen?“ Die Ergebnisse zeichnen ein uneinheitliches Bild. Nicht so die Sicht des Großhandels.