Apotheken sollen 16 Millionen Euro für nicht abgegebene Grippeimpfstoffe erhalten

Apotheken, die noch auf Grippeimpfstoffen der vergangenen Saison sitzen, dürften aufatmen: Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat einen Referentenentwurf für eine Verordnung über die Rückerstattung nicht genutzter saisonaler Grippeimpfstoffe („Grippeimpfstoffrückerstattungsverordnung“) vorgelegt.

Der Hintergrund ist wohlbekannt: Das BMG hatte für die Grippesaison 2020/2021 zusätzliche Grippeimpfstoffdosen beschafft, die neben den bereits von Apotheken bestellten Dosen in den regulären Vertriebsweg gespeist wurden. Man wollte vermeiden, dass die Corona-Pandemie auch noch mit einer Grippewelle zusammentrifft und setzte auf möglichst viele Influenza-Impfungen – COVID-19-Vakzine standen zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht bereit.

Erst Mangel, dann Überfluss

Doch während die Nachfrage nach den Grippeimpfstoffen zunächst groß war, ließ sie merklich nach, als zum Jahresende endlich die Dosen des Bundes in die Apotheken kamen. Im Verordnungsentwurf heißt es dazu: „Die zeitlich gestreckte Auslieferung der Grippeimpfstoffe, Doppelbestellungen von Ärztinnen und Ärzten sowie nicht wahrgenommene Impftermine führten jedoch dazu, dass nicht alle an Apotheken gelieferte Impfstoffdosen zur Verimpfung an Arztpraxen abgeben werden konnten“.

Weil nun die Verfalldaten überschritten sind, beziehungsweise eine Verimpfung der Vakzinen in der Grippesaison 2021/2022 wegen der für jede Grippesaison erforderlichen Stammanpassung des Impfstoffes nicht möglich ist, blieben die Apotheken bislang auf ihren Beschaffungs- und Entsorgungskosten sitzen. Denn grundsätzlich tragen die Apotheken das wirtschaftliche Risiko bei der Bestellung. Ob das allerdings auch für den Sonderfall gilt, dass der Bund einen Teil der Impfstoffe beschafft hatte, sollte der Deutsche Apothekerverband (DAV) mit BMG klären.