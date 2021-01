Was macht eigentlich die Grippe?

Bislang gebaren sich die Influenzaviren zahm, zahmer als zu vergleichbaren Zeiten in früheren Grippesaisons. Für die 51. Kalenderwoche 2020 (12. bis 18. Dezember 2020) erhielt das Robert Koch-Institut (RKI) bislang 23 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle (gemeldet nach Infektionsschutzgesetz). Zum Vergleich: Im letzten Jahr wurden im gleichen Zeitraum 692 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle an das RKI übermittelt, 2018 waren es 283 Fälle, 2017 waren es 296 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle.

In den vergangenen Grippewintern kamen somit in dieser Woche mehr Fälle zusammen als bislang für die gesamte, elf Wochen dauernde Grippesaison 2020, denn: Seit Beginn der Grippesaison (Kalenderwoche 40) verzeichnet das Robert Koch-Institut insgesamt 221 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle. „Es wird bisher von einer Zirkulation von Influenzaviren auf extrem niedrigen Niveau in der Saison 2020/21 ausgegangen“, schreibt die Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) in ihrem 51. Wochenbericht. Bei den 197 typisierten Influenzaviren finden sich bislang etwas mehr Influenza B-Viren (56 Prozent) als Influenza A-Viren (44 Prozent).

Keine Influenzaviren im Sentinel

Im Rahmen der Sentinel-Surveillance wurden dem Nationalen Referenzzentrum (NRZ) für Influenzaviren seit Beginn der Grippesaison 1.179 Sentinelproben zugeschickt – in 448 Proben fanden sich Viren (Positivenrate 38 Prozent): 365 Rhinoviren (31 Prozent) und 85 SARS-CoV-2 (7 Prozent) – jedoch bislang keine Influenzaviren (1.162 Proben untersucht). Auch RSV (Respiratory Syncytical Virus) wurde bislang nicht detektiert.

Das NRZ prüft die eingeschickten Proben auch auf saisonale humane Coronaviren (hCoV) der Typen 229E, OC43, HKU1 und NL63. Diese Erreger zirkulieren laut RKI seit vielen Jahren in Deutschland und verursachen ähnlich wie Rhinoviren Erkältungskrankheiten. hCoV konnten bislang (958 untersuchte Sentinelproben) nicht nachgewiesen werden. „Die ARE-Aktivität wird derzeit durch Rhinoviren und SARS-CoV-2 bestimmt“, so die aktuelle Bilanz der Arbeitsgemeinschaft Influenza.