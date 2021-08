Bund trägt „Risiko der Verimpfung“

Die vergangene Grippesaison verlief nicht zuletzt pandemiebedingt ungewohnt: Zunächst war die Nachfrage nach Influenza-Impfungen höher als in den Jahren zuvor – neben der Corona-Gefahr wollte man nicht noch eine Grippe riskieren. In der Folge kam es schon zu Beginn der der Saison zu einem Impfstoffmangel. Als im Dezember dann der Bund seine sogenannte Nationale Reserve von rund sechs Millionen Dosen in den Markt einspeiste, hatte das Interesse an dem Piks allerdings bereits deutlich abgenommen. Viele Apotheken blieben auf den Vakzinen sitzen. Inzwischen sind diese unbrauchbar – schließlich werden Grippeimpfstoffe jede Saison aufs Neue angepasst.

Für viele Apotheken, die sic mit den Vakzinenen eingedeckt hatten, bedeutet das herbe finanzielle Verluste. Der Apothekerverband Nordrhein ging im vergangenen Februar davon aus, dass bundesweit noch rund 1 Millionen Impfdosen im Wert von über 10 Millionen Euro lagern. Grundsätzlich tragen die Apotheken das wirtschaftliche Risiko bei der Bestellung – ob das auch für den Sonderfall gilt, dass der Bund einen Teil der Impfstoffe beschafft hatte, sollte der Deutsche Apothekerverband (DAV) mit dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) klären.