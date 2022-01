Zugegeben: Die Fläche, die mit Lippenpflegestiften in Kontakt kommt – und über die damit potenziell schädliche Stoffe aufgenommen werden können –, ist klein verglichen mit der Gesamtkörperoberfläche. Dennoch will Ökotest weder bedenkliche UV-Filter – zu denen zählen die Verbraucherschützer Octocrylen – noch halogenorganische Verbindungen, Paraffine oder Titandioxid in Lippenpflegestiften sehen. Immerhin wird ein Teil der Lippenpflege stets auch verschluckt, bis zu 57 mg könne die orale tägliche Dosis betragen, meint Ökotest.

Zeit also, um den Inhaltsstoffen von Lippenpflegestiften mit UV-Schutz auf den Zahn zu fühlen und diese gründlich zu checken: 21 Stifte prüfte Ökotest, darunter auch Produkte aus Apotheken – wie Bepanthol Lipstick SPF 30, Echinacin Lipstick Madaus Care + Sun LSF 20, Eucerin Lip Activ LSF 15, Frei Öl Hydrolipid Hydro Lipstick LSF 50, Ladival Aktiv UV-Schutzstift 30, La Roche-Posay Anthelios XL Stick, SPF 50+ und Siriderma Sun Lippenbalsam Sensitiv LSF 30.