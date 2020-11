Helfen Pflegeöle gegen Schwangerschaftsstreifen?

Gut schon einmal, dass es Öle sind, die Schwangere vorwiegend zur Vorbeugung und Pflege von Schwangerschaftsstreifen in Drogerien oder Apotheken fänden: Diese kämen durch ihre Wasserfreiheit ohne Emulgatoren, wie in Cremes oder Lotionen, und Konservierungsmittel aus, hebt Ökotest einen Vorteil von Schwangerschaftspflegeölen hervor. 21 Pflegeprodukte hat sich das Verbrauchermagazin angeschaut – mit dabei auch Produkte, die Schwangere in Apotheken erhalten: Primavera Naturkosmetik Weizenkeimöl, Dr. Hauschka Schlehenblüten Pflegeöl, Weleda Mama Schwangerschafts-Pflegeöl, Frei Öl Massageöl für Schwangere und Bi-Oil Hautpflegeöl.