Die hauptsächlichen Störfaktoren für Ökotest in den geprüften After-Sun-Produkten sind Duftstoffe, Konservierungsmittel und Emulgatoren. Die Hawaiian Tropic Silk Hydration Ultra Light After Sun Lotion duftet durch künstlichen Moschusduft – allerdings reicherte sich dieser im menschlichen Fettgewebe an, kritisiert das Verbrauchermagazin. The Ritual of Karma After Sun Hydrating Lotion von Rituals enthält den Duftstoff Lilial (künstlicher Maiglöckchenduft), und Lilial ist laut Ökotest von der EU als fortpflanzungsgefährdend eingestuft. Nicht besser macht ihre Bewertung, dass beide Produkte PEG-Verbindungen enthalten – diese fungieren als Penetrationsförderer in Kosmetika, machen aber die Haut auch durchlässiger für andere Stoffe – erwünscht sind sie folglich nicht. Insgesamt überzeugt weder Hawaiian Tropic noch Rituals Ökotest – sie landen mit einer „ungenügenden“ Zensur auf den hintersten Plätzen.