Laborärzte sehen Corona-Tests in Apotheken kritisch

Damit würden die Probleme erheblich verschärft, die sich seit dem Herbst 2020 durch mehrmalige Änderungen der Coronavirus-Testverordnung aufgebaut hätten. Der BDL bemängelt diese Erweiterung, da zunehmend an „völlig ungeeigneten Orten“ getestet würde. So gebe es in Apotheken im Vergleich zur Heilkunde keinerlei geeignete Untersuchungszimmer. „Die Kundengruppen werden vermischt und die Infektionsgefahren nehmen zu“, sagte der Vorsitzende des BDL, Andreas Bobrowski. „Auch das Personal ist gefährdet.“