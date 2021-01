Apotheken erhalten neun Euro pro Testung

Am heutigen Freitag ist die „Erste Verordnung zur Änderung der Coronavirus-Testverordnung“ im Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Sie justiert die Anfang Dezember in Kraft getretene Testverordnung nach und tritt zum morgigen 16. Januar in Kraft.

Für die Apotheken ist vor allem ein Punkt der neuen Verordnung von Bedeutung. Nach langen Diskussionen, ob sie überhaupt Coronatests anbieten beziehungsweise durchführen dürfen, können sie ab morgen sogar von Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes mit der Testungen beauftragt werden. Allerdings nur unter den Voraussetzungen besagter Testverordnung und lediglich mit der Durchführung von Point-of-Care(PoC)-Tests. PCR-Tests bleiben Ärzten, Zahnärzten und medizinischen Einrichtungen vorbehalten.