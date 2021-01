Antigen-Schnelltests in der Apotheke

Seit dem 21. Dezember des letzten Jahres ist es auch Apotheken erlaubt, auf Antigene gegen SARS-CoV-2 zu testen. Allerdings dürfen Apotheken solche Schnelltests nur bei symptomlosen Personen anwenden. Einige Apotheken bieten mittlerweile diese Schnelltests an, eine davon ist die Rathaus-Apotheke Dr. Christian Fehske in Hagen. Wir erfuhren von ihm, was ihn dazu motivierte und worauf bei diesem Testangebot zu achten ist.