So organisiert Baden-Württemberg die Tests in Apotheken

Dem Schreiben fügte das Ministerium einen Leitfaden an, der die testwilligen Betriebe bei der Organisation unterstützen soll. An welche Regeln müssen sich die Apotheken demnach halten? DAZ.online hat hierzu einen Frage-Antwort-Katalog zusammengestellt.

Wer kann sich testen lassen?

Grundsätzlich dürfen Apotheken dem Leitfaden zufolge nur asymptomatische Personen testen. „Erscheint eine Person mit Symptomen, so muss diese an eine/n niedergelassene/n Arzt oder Ärztin oder ein Testzentrum verwiesen werden“, heißt es. Wer getestet werden möchte, aber nicht zu einer der drei Gruppen gehört, für die der Gesundheitsfonds die Kosten trägt, muss selbst bezahlen. „Die Dienstleistung wird in diesen Fällen direkt der getesteten Person in Rechnung gestellt. Eine Bescheinigung über das Testergebnis ist auszustellen.“

Zulasten des Gesundheitsfonds können Menschen getestet werden, die zu einer der folgenden Gruppen gehören: