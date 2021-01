Labore sollen gezielt neue Virusvarianten suchen

Vor einer Woche hatte das Bundesgesundheitsministerium den Referentenentwurf einer Coronavirus-Surveillanceverordnung vorgelegt. Denn nachdem zunächst in Großbritannien und Südafrika Mutationen des Coronavirus SARS-CoV-2 festgestellt wurden, die viel ansteckender sind als das ursprüngliche Virus, musste man einsehen, dass das Genom des Virus hierzulande viel zu selten genauer analysiert wird. Erst nach und nach findet man auch in Deutschland die neuen Varianten. Das soll die neue Verordnung, die bereits am morgigen 19. Januar in Kraft treten soll, ändern.