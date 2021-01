eRiXa: Erst kritisiert, dann zertifiziert

Die App-Tester der Hannoveraner Firma MediaTest digital geben in ihrem Prüfbericht vom November jedoch an, dass sie beim Datenverkehr von Rezepten, E-Mails, Passwörtern, Namen und Metadaten mitlesen konnten. Ein zentraler Vorwurf aus dem Artikel, der sich inzwischen als falsch herausgestellt hat. Odenbach selbst liegen zum damaligen Zeitpunkt die Testergebnisse nicht vor, dafür zitiert ihm der Redakteur aus den entsprechenden Passagen. Die Datenschutzexperten halten es demnach für kritisch, dass „eRiXa“ den Microsoft Cloud-Dienst „Azure“ verwendet, weil der US-Konzern Microsoft angeblich Zugriff auf „einige Daten“ hätte. Gleichzeitig wird im Zeitungsartikel relativiert, dass sich das Rechenzentrum jedoch in der EU befinde, „wo der Datenschutz strikter als in den USA ist“. Tatsache ist jedoch, dass die eigentlichen Rezeptdaten auf Hochsicherheitsservern eines TÜV-zertifizierten Rechenzentrums bei Nürnberg liegen. Im Gespräch mit DAZ.online kündigt Odenbach zudem an, dass für das erste Quartal 2021 geplant ist, von "Azure" zum deutschen Rechenzentrum IONOS mit Standorten in Frankfurt und Berlin umzuziehen

MediaTest-Geschäftsführer Sebastian Wolters kommt im Zeitungsartikel zu Wort. Er moniert auch die fehlende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei der App, obwohl ihm bekannt sein müsste, dass es die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn beauftragte Gematik war, die sich genau gegen diese Sicherheitstechnologie entschieden hat und stattdessen eine Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung bei der Übertragung von Rezeptdaten bevorzugt. Ein Umstand, der Odenbach dazu animierte, seine App auf Grundlage dieser Spezifikation weiterzuentwickeln.