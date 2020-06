Was will eRixa?

Um es gleich vorweg zu nehmen: Der junge Mann hinter eRixa hat es nicht leicht, wenn er sein Konzept Vor-Ort-Apothekern erklären soll. Wenn Stefan Odenbach mit seinen Gesprächspartnern Kontaktdaten austauscht, übergibt er nämlich stets zwei Visitenkarten. Auf der einen steht er als Geschäftsführer seiner eigenen Firma PSO (PrimaSmartOffice), mit der er eRixa in den letzten Jahren entwickelt hat. Auf der anderen prangt das Logo von König IDV, dem Abrechungsdienstleister vom Bodensee, der die Rezepte von DocMorris und Shop Apotheke verarbeitet. König IDV ist zudem eine Tochtergesellschaft der Zur-Rose-Gruppe. Einen schlechteren Gesprächseinstieg für Odenbach könnte man sich als deutscher Apotheker wahrscheinlich nicht vorstellen. Und doch lohnt es sich, Odenbach und eRixa näher kennenzulernen, um zu verstehen, wo die Reise mit E-Rezepten hierzulande hingehen könnte.

Der Diplom-Wirtschaftsinformatiker stellt auch direkt klar: Sein Herz schlägt vor allem für sein eigenes Unternehmen PSO, das seit 2016 existiert. Für den CEO-Posten beim DocMorris-Abrechner hatte er sich 2018 breitschlagen lassen, als sein Vorgänger plötzlich verstarb. Neben seiner Anstellung bei König IDV darf er sich auch weiterhin mit seinen PSO-Projekten beschäftigen. Und diese sollen überhaupt nicht mit dem Schweizer Zur-Rose-Konzern in Verbindung gebracht werden – weder von seinem Arbeitgeber noch von der Öffentlichkeit.

Wachsam im Auge: GERDA und das E-Rezept-Projekt der TK

„eRixa ist das Bindeglied zwischen den Insellösungen für das E-Rezept. Wir verknüpfen bestehende Pilotprojekte, damit das E-Rezept so bald wie möglich deutschlandweit in der Versorgung aller Kassen- und Privatpatienten ankommt“, verkündete der Jungunternehmer Mitte Juni selbstbewusst in einer Pressemitteilung. Aus Ravensburg stammt er und beobachtete in den vergangenen Monaten quasi vor der eigenen Haustür das Presitge-Modellprojekt der Apothekerschaft in Sachen E-Rezept, GERDA. Eigenen Angaben zufolge war er selbst der erste Patient, der sich per Fernbehandlung seine Asthma-Präparate elektronisch verordnen ließ und sie in einer Apotheke in Empfang nehmen konnte.