Neuer Plattform-Partner für apotheken.de

„eRiXa ist das Bindeglied zwischen den Insellösungen für das E-Rezept. Wir verknüpfen bestehende Pilotprojekte, damit das E-Rezept so bald wie möglich deutschlandweit in der Versorgung aller Kassen- und Privatpatienten ankommt“, beschrieb das Unternehmen sich Mitte Juni in einer Pressemitteilung selbst. DAZ.online berichtete kurz darauf über das Projekt. Dessen Gründer Stefan Odenbach hat es sich demnach zum Ziel gesetzt, eine interoperable Plattform zu schaffen, in die sich möglichst alle Insellösungen integrieren lassen, die zum Beispiel in Modellprojekten im Zuge der Digitalisierung entstanden sind. eRiXa ist als Smartphone-App für Android und iOS sowie als Webportal im Browser verfügbar und soll den gesamten Rezeptprozess lückenlos abdecken – von der Verordnung bis zur Verrechnung.

Der Name steht für das elektronische Rezept („eRX“), welches ab 2022 das Papier-Rezept in Deutschland ablöst. Über eRiXa können Ärzte kontaktlos mit ihren Patienten chatten und jegliche Dokumente wie elektronische Arztbriefe, Röntgenbilder und Laborberichte sicher austauschen und rechtsgültige E-Rezepte datenschutzkonform ausstellen. Das geht über den elektronischen Heilberufsausweis per Stapelsignatur mit bis zu 250 Rezepten oder einzeln über Fernsignatur ohne Karte.

So funktioniert die Zusammenarbeit

An eRiXa können nur Ärzte mit einer deutschen Approbation teilnehmen, schreibt apotheken.de in einer jetzt veröffentlichten Pressemitteilung. Bei einer Video-Sprechstunde kann der Arzt seinem Patienten ein qualifiziert elektronisch signiertes Privatrezept ausstellen. Der Patient sendet das Rezept über die eRiXa-App an eine Apotheke seiner Wahl. Bei vielen Apotheken ist es zudem möglich, eine Botendienstlieferung anzufordern. Die Vermittlung des Rezepts an die Apotheke erfolgt über das etablierte apotheken.de-Vorbestell-System. Dieses stellt sicher, dass das Rezept nur ein einziges Mal eingelöst werden kann.

Thomas Koch, Leiter von apotheken.de, sieht insbesondere für die Apotheke vor Ort Vorteile. „Mit eRiXa erweitern wir unser Partnernetzwerk um einen weiteren Telemedizin-Anbieter. So stellen wir sicher, dass das E-Rezept vom Patienten komfortabel und einfach in der Apotheke vor Ort eingelöst werden kann und nicht in den Versand gegeben werden muss. Wir bieten heute schon eine sichere Infrastruktur für eine Verarbeitung von E-Rezepten in den Vor-Ort-Apotheken an. Bei der Auswahl unserer Partner im Bereich Telemedizin achten wir insbesondere darauf, dass unsere Partner keine Kooperationen mit EU-Versendern haben. So verhindern wir, dass EU-Versender als Trittbrettfahrer von der flächendeckenden Einbindung der Vor-Ort-Apotheken in den Telemedizin-Apps profitieren.“