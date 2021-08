Was steckt hinter der Open-Source-Strategie?

Als die Gematik kürzlich die Quellcodes für die E-Rezept-App veröffentlichte, hieß es in ihrer Pressemitteilung vom 5. August: „Damit folgt sie ihrem Weg der Transparenz gegenüber der breiten Öffentlichkeit und der Fachcommunity.“ Man wolle damit das Vertrauen in die Telematik­infrastruktur (TI) stärken und in den Austausch gehen. „Die Community ist kein stiller Leser – wir erwarten konstruktive Kritik von Experten, was unserer App letztendlich zugutekommt und die Nutzerfreundlichkeit erhöhen kann“, kommentierte Florian Hartge, Verantwortlicher für Produktionsprozesse innerhalb der Gematik. „Die Entwicklung, die Einführung und auch die sicherheitstechnische Bewertung der E-Rezept-App sollen mit größtmöglicher Offenheit geteilt werden“, so die Idee.