Wie sicher ist die Gematik-App?

Pünktlich zum Start des E-Rezepts am 1. Juli bietet die Gematik ihre lange erwartete „offizielle“ App an, die den Patienten einen sicheren Umgang mit E-Rezepten ermöglichen soll. Die Gematik hat diese App selbst entwickelt und die Spezifikationen für das E-Rezept bereitgestellt. Die Einschränkungen insbesondere bei der Authentifizierung der Nutzer werden seit Wochen diskutiert. Doch so lange die App nicht vorlag, gab es keine Antwort auf die Frage, ob die App selbst sicher ist. Dazu liegen nun ausführliche Gutachten vor. Die Gematik holt zu den von ihr spezifizierten Produkttypen externe Sicherheitsgutachten von akkreditierten Gutachtern ein. In technisch komplexeren Fällen gibt es zusätzlich ein Produktgutachten. Die Gematik folgt damit einer gesetzlichen Pflicht (§ 360 Abs. 10 SGB V). Für die App zum E-Rezept hat die Gematik beide Gutachten eingefordert und diese freiwillig veröffentlicht.