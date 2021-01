Gutscheine erreichen die Kassen nach und nach

In welcher Reihenfolge die Bundesdruckerei die Voucher an die einzelnen Kassen versendet, ist unklar. Der Barmer zufolge wird die Auslieferung aller Voucher durch die Bundesdruckerei aber voraussichtlich erst Ende der ersten Februarwoche abgeschlossen sein.

Und nicht nur die Druckerei geht in Tranchen vor. Auch die Versicherer müssen die Gutscheine laut Corona-Schutzmaskenverordnung nach und nach verschicken: Zunächst sind alle über 75 Jahren an der Reihe, dann folgen Personen zwischen 70 und 74 Jahren sowie solche mit bestimmten Vorerkrankungen bzw. Risikofaktoren. Zum Schluss kommen die Versicherten zwischen 60 und 69 Jahren. Die Knappschaft geht davon aus, dass die dritte Briefwelle bei ihr in voraussichtlich drei Wochen starten wird. Seitens des PKV-Verbandes hieß es laut einer dpa-Meldung, dass die privaten Versicherer bis Ende dieser Woche rund 1,2 Millionen Briefe an die Versicherten versenden werden.

Plakate und Radiospots informieren

Während die Apotheken also noch auf die ersten Kunden mit Voucher warten, erhalten sie auch Unterstützung für die zweite Abgabewelle. So bietet die ABDA zwei neue Plakatmotive im Rahmen der „Einfach unverzichtbar“-Kampagne. Sie zeigen zwei Risikopatienten mit einer Schutzmaske in der Apotheke mit dem Hinweis „Denken Sie an den Coupon!“.

Auch der Apothekerverband Nordrhein hat mit Unterstützung der ARZ Haan AG eine Informationskampagne gestartet. Neben Plakaten und Flyern gibt es lokale Radiospots im Sendegebiet Nordrhein. „Wir sind sehr dankbar, dass die ARZ Haan AG uns bei dieser Kampagne unterstützt und damit ein wichtiges Signal für die Apotheke vor Ort setzt“, freut sich AVNR-Vorsitzender Thomas Preis. Das Kampagnenmaterial und auch den Radiospot als Audiodatei finden Sie unter www.av-nr.de.