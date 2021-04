Apotheken verteilen mehr als 250 Millionen Masken in zwei Monaten

Seit Mitte Dezember geben die Apotheken in Deutschland FFP2-Masken oder Masken mit vergleichbarer Schutzwirkung an Risikopatient:innen und Senior:innen aus. So hatte es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in einer kurzfristig aufgesetzten Verordnung festgeschrieben. Rund 35 Millionen Menschen sind demnach berechtigt, solche Masken auf Kosten des Staates zu beziehen. In einer weiteren Verordnung von Ende Januar räumte er gemeinsam mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auch ALG-II-Empfängern einen Anspruch darauf ein.