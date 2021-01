DAK startet mit Coupon-Versand

Wo bleiben die Masken-Voucher? Das fragten sich diese Woche einige Apotheken und Patienten. Das Bundesgesundheitsministerium hatte gestern auf Anfrage von DAZ.online erklärt, die Auslieferung der von der Bundesdruckerei gefertigten Berechtigungsscheine an die Krankenkassen und privaten Krankenversicherer habe am vergangenen Montag begonnen. Tatsächlich melden heute die ersten Krankenkassen, dass die Gutscheine bei ihnen angekommen sind.

So verkündet die DAK, dass drei Millionen ihrer Versicherten in den nächsten Tagen bis in den Februar Post erhalten werden. Dabei geht die Kasse, wie es die Corona-Schutzmasken-Verordnung vorgibt, in drei Tranchen vor: Als erstes schreibt sie Personen ab 75 Jahren an, anschließend die ab 70-Jährigen und Jüngere mit Vorerkrankungen, in der letzten Runde erhalten sodann alle DAK-Versicherten ab 60 Jahren ihre FFP2-Maskengutscheine. Die DAK schätzt, dass der Versand sich bis in den Februar erstrecken wird – Versicherte sollten also nicht verzweifeln, wenn morgen noch kein DAK-Brief im Postkasten liegt.