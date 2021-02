Gefälschte Anschreiben nur begrenzt überprüfbar

Neben Senioren und Risikopatienten erhalten seit Mitte Februar auch Bezieher der Grundsicherung FFP2-Masken oder Masken in vergleichbarer Qualität in den Apotheken. Statt der Voucher für die ersten beiden Gruppen bekommen Letztere einfache Informationsschreiben ihrer Krankenkassen. Diese Anschreiben sind zusammen mit einem Lichtbildausweis in der Apotheke vorzulegen. Die Anspruchsberechtigten erhalten daraufhin einmalig zehn Schutzmasken. Senioren und Risikopatienten hingegen erhalten auf Vorlage der Voucher und einer Eigenbeteiligung von 2 Euro zweimal sechs Masken.