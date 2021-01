Wo bleiben die Masken-Voucher?

Allerdings: Noch haben weder die Anspruchsberechtigten noch ihre Versicherer diese Berechtigungsnachweise. Das zeigten Nachfragen von DAZ.online bei Krankenkassen. Allerdings scheint die Zuversicht groß, dass die Voucher nun jederzeit ankommen können. Offenbar hat die zum 15. Dezember in Kraft getretene Corona-Schutzmaskenverordnung mit ihrem ambitionierten Zeitplan nicht nur die Apotheken, sondern auch die Krankenkassen und -versicherungen sowie die Bundesdruckerei an ihre Grenzen gebracht. Laut Verordnung hatten die Krankenversicherer der Bundesdruckerei bis zum 19. Dezember „die für die Bereitstellung der Bescheinigungen erforderlichen Angaben zu übermitteln“. Dann sollten sie die nichtpersonalisierten fälschungssicheren Bescheinigungen erhalten, um sie ihrerseits mit einem Informationsschreiben an die anspruchsberechtigten Versicherten zu verschicken. Diese Information soll in drei Stufen geschehen: Zunächst sollen die Versicherten ab einem Alter von 75 Jahren angeschrieben werden, dann die über 70-Jährigen sowie diejenigen mit bestimmten Vorerkrankungen oder Risikofaktoren. Zum Schluss alle anderen ab 60 Jahren.

BMG: Ende der Woche könnten die ersten Versicherten ihre Coupons erhalten

Die Bundesdruckerei verwies bei einer Anfrage von DAZ.online zum Stand der Dinge ans Bundesgesundheitsministerium. Und von dort heißt es nun: „Die Auslieferung der Berechtigungsscheine an die Krankenkassen und privaten Krankenversicherungsunternehmen hat am Montag begonnen. Diese Coupons müssen noch von den Krankenkassen und PKVen mit dem Anschreiben der Bundesregierung an die Versicherten gesendet werden. Möglicherweise erhalten bereits Ende der Woche die ersten Versicherten ihre Coupons“. Der BMG-Sprecher erklärte auch, dass die Coupons in drei Tranchen von der Bundesdruckerei beziehungsweise dem Logistiker an die Kassen und Versicherungen gesendet werden. „Hintergrund ist eine gleichmäßige Ausstattung aller Kassen und PKVen mit den Coupons“.