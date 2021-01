Müssen auch zuzahlungsbefreite Versicherte 2 Euro zahlen?

Die ersten Voucher für den ersten Sechser-Pack Schutzmasken werden in Kürze die Apotheken erreichen. Vergangene Woche erklärten schon DAK und TK, dass sie nun beginnen, Berechtigungsscheine zu versenden. Am vergangenen Montag vermeldete auch die Knappschaft den Versand der ersten 450.000 Coupons an Versicherte über 75 Jahren. Neu in der zweiten Phase der Schutzmaskenausgabe ist die Eigenbeteiligung der Patient:innen in Höhe von zwei Euro pro sechs Masken. Schon jetzt stellen sich viele Versicherte die Frage: Müssen sie diese zwei Euro auch dann zahlen, wenn sie im Hinblick auf Arzneimittel und Hilfsmittel von der Zuzahlung befreit sind?

Die Antwort ist klar: Jede:r muss die zwei Euro für ein Sechser-Set FFP2-Masken in der Apotheke bezahlen. Das gilt unabhängig davon, ob der oder die Anspruchsberechtigte gesetzlich oder privat krankenversichert ist. Ebenso wenig ist von Belang, ob eine Befreiung von der gesetzlichen Zuzahlung zu Arznei- und Hilfsmitteln vorliegt oder nicht. Diese Aussage findet sich auch in der Begründung des Entwurfs zur Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung: „Die Eigenbeteiligung soll zur verantwortungsvollen Inanspruchnahme der Berechtigung zum Bezug von Schutzmasken beitragen. Die Eigenbeteiligung stellt keine Zuzahlung im Sinne des § 61 SGB V dar und ist auf die Belastungsgrenze nach § 62 SGB V nicht anzurechnen“, heißt es dort.

Während ab 60-Jährige und weitere Anspruchsberechtigte in der ersten Tranche drei FFP2-Masken kostenfrei erhalten konnten, sieht die Schutzmaskenverordnung ab 1. Januar 2021 vor, dass Versicherte nun zu den von den Krankenkassen verschickten Berechtigungsscheinen 1 und 2 für je sechs Masken je zwei Euro Eigenanteil leisten müssen. Die Gutscheine stammen von der Bundesdruckerei der Bundesregierung, die Krankenkassen verschicken diese lediglich. Berechtigungsschein 1 gilt von 1. Januar bis 28. Februar, Berechtigungsschein 2 gilt vom 16. Februar bis 15. April 2021.