Wie lassen sich gefälschte Masken-Voucher erkennen?

Während zudem weiterhin diskutiert wird, ob die angebotenen Masken den Qualitätsansprüchen genügen oder nicht doch noch Fälschungen im Umlauf sind, finden sich auch aufseiten der Nachfrager schwarze Schafe. Es hat sicher seine Gründe, dass die ABDA derzeit über ihre Mitgliedsorganisationen Hinweise gibt, wie die fälschungssicheren von gefälschten Vouchern zu unterscheiden sind. Konkret sind es drei Punkte, die die Apotheke prüfen sollte, wenn sie ein Maskenset gegen einen Berechtigungsschein abgibt.

Gestaltung des Papiers

Besonderes Augenmerk ist laut ABDA auf das Papier der Berechtigungsscheine zu richten. Dieses ist so gestaltet, dass auch ein professioneller Haushalts-Farbdrucker die farbliche Gestaltung des Hintergrundes nicht originalgetreu kopieren kann.

Wasserzeichen

Zudem tragen die echten Voucher Wasserzeichen in zwei Varianten: eines auf GSD- und eines auf G&D-Papier. Letztere Variante ist dabei laut ABDA weitaus verbreiteter. Hält man das Sicherheitspapier gegen das Tageslicht, lässt sich gut entweder ein „GSD“ in Schnörkelschrift, wobei das „S“ überdimensional ist, erkennen, oder es werden die Waben – ähnlich einer Bienenwabe – sichtbar, in der jeweils ein Buchstabe „G“ oder „D“ oder ein „&“-Zeichen abgebildet sind.

Design unter UV-Licht sichtbar

Schließlich gibt es noch zwei Designs, die ausschließlich unter UV-Licht (Geldscheinprüfer oder Ähnliches) zu erkennen sind. Das eine zeigt eine FFP2-Schutzmaske, die sich fast über zwei Drittel des Berechtigungsscheines ausbreitet, das andere den Bundesadler, der ein Drittel des Scheines an Platz einnimmt.