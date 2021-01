Noventi und Impfstoffhersteller rufen zur COVID-19-Impfung auf

Nach einer Studie der Universität Heidelberg sind aktuell nur 46 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen bereit, sich impfen zu lassen. Um die COVID-19-Pandemie in den Griff zu bekommen und das Gesundheitssystem zu entlasten, ist jedoch laut WHO eine deutlich höhere Durchimpfungsrate von etwa 60 bis 70 Prozent wichtig. Die Kampagne soll helfen, die Impfbereitschaft in Deutschland zu steigern.