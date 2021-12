DHU fordert zum Impfen auf

„Der schnellste Weg aus der Krise: Impfen“ – Das ist der Wortlaut des Impf-Aufrufs, der Deutschen Homöopathie-Union (DHU), der in mehreren ganzseitigen Anzeigen in deutschen Leitmedien erscheint. Die DHU ist führender Hersteller homöopathischer Einzelmittel und von Schüßler-Salzen in Deutschland.