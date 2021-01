Apothekenpersonal: Fast 80 Prozent wollen sich schnellstmöglich impfen lassen

Zunächst haben deutlich weniger PTA, PKA oder sonstige Berufsgruppen aus den Apotheken an der DAZ.online-Umfrage teilgenommen als Apotheker:innen. 80 PTA gaben an, sich so bald wie möglich gegen COVID-19 impfen lassen zu wollen. 45 verneinten dies (64 versus 36 Prozent). Von den PKA waren 17 zur schnellen Impfung bereit, während 26 dies verneinten (39,5 versus 60,5). Personal, das weder zu den Apotheker:innen, PTA noch PKA zählt, gab 38 Stimmen für eine schnelle Impfung ab, während 59 dagegen stimmten, (39,2 versus 60,8).

Insgesamt gaben 1.477 Teilnehmer:innen ihre Stimme ab. Davon waren 1.212 Apotheker:innen. 85 Prozent davon wollen sich so schnell wie möglich gegen COVID-19 impfen lassen, während knappe 15 Prozent noch zögern. Auch wenn die anderen Berufsgruppen neben den Apotheker:innen mit keinem repräsentativen Anteil bei der Abstimmung vertreten waren, so zeigen sich also doch Unterschiede.