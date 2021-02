Vorbereitung auf COVID-19 wäre wohl seit Jahren möglich gewesen

Politikern wird oft – und gerade in jüngster Zeit im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie – vorgeworfen, unüberlegt und unvorbereitet hektische Entscheidungen zu treffen. Gerade aber der besonders viel gescholtenen EU kann man diesen Vorwurf wohl nicht machen.

Sogar besonders früh hat man sich dort gerade im Bereich der „Bio-Preparedness“, also der Abwehr biologischer Gefahren wie der aktuellen Corona-Pandemie, Gedanken gemacht und versucht, konkrete Forschung anzustoßen. Bremser war in dem Fall allerdings offensichtlich die sich sonst gerne als innovativ gebende Lobby der großen Pharma-Hersteller. So berichten es jedenfalls mehrere Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs), die ein Auge auf die Aktivitäten der Industrie haben. Unter anderem die gleichen NGOs, die auch jüngst einen offenen Brief an die deutschen Impfstoff-Startups Biontech und Curevac schrieben, in denen sie appellierten, ihre COVID-19-Impfstoffe nun schnell weltweit produzieren zu lassen und auf Patentrechte zu verzichten.