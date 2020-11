Kammer sucht freiwillige Pharmazeuten und PTA für Corona-Impfzentren

Am vergangenen Freitag verschickte die Landesapothekerkammer an alle Apotheken im Land ein Schreiben mit dem Betreff „Freiwillige Pharmazeuten und PTAs für Corona-Impfzentren“ gesucht. Darin fragt Kammerpräsident Peter Stahl nach, ob Pharmazeut:innen und PTA grundsätzlich bereit wären, in Impfzentren mitzuwirken. Der Appell ist weit gefasst: Gefragt sind Apothekenmitarbeiter:innen wie auch Pharmazeut:innen in Verwaltung, Industrie, Uni, Klinik und Bundeswehr – ebenso ehemalige und freiwillige Kammermitglieder.

Anlass ist, dass die Landesapothekerkammer in die Steuerungsgruppe des Landesgesundheitsministeriums berufen wurde. „Mit großem Vertrauen setzt die Landesregierung auch auf die Apothekerschaft und Ihren pharmazeutischen Sachverstand in Rheinland-Pfalz“, schreibt Stahl.

Eine verbindliche Antwort kann die Kammer noch nicht erwarten – auch Stahl räumt ein, dass dazu mehr Details nötig seien. Die sollen in weiteren Phasen folgen. Jetzt geht es erst einmal darum, sich ein Bild von der grundsätzlichen Bereitschaft zu machen.