Kopf-an-Kopf-Rennen auf der Ziellinie

Damit haben BionTech und Pfizer Moderna im Kopf-an-Kopf-Rennen derzeit hinter sich gelassen. In der COVE-Studie (NCT04470427) mit mRNA-1273, dem Impfstoffkandidaten von Moderna, traten bis zur Zwischenanalyse, die am Montag dieser Woche präsentiert wurde, 95 positive COVID-19-Fälle auf, davon 90 in der Placebogruppe und fünf in der mRNA-1273-Gruppe. Die Vakzine soll hiernach zu 94,5 Prozent wirken.

Für den Abschluss der Studie sind 151 Fälle notwendig. In welcher Größenordnung der Wert sich nach Studienabschluss noch ändern könnte, ist schwer abschätzbar.

Auch Moderna will „in den kommenden Wochen“ bei der FDA eine Notfallzulassung beantragen. Die Europäische Arzneimittelagentur prüft BNT162b2 schon seit Anfang Oktober und mRNA-1273 seit dieser Woche in einem Rolling-Review-Verfahren. Wie das Beispiel Remdesivir gezeigt hat, kann die Zulassung damit erheblich beschleunigt werden.

BNT162b2 und mRNA-1273 wären die ersten Impfstoffe weltweit, die die Hürde der Zulassung nehmen. Zudem prüft die EMA seit 1. Oktober auch AZD-1222, ein auf einem Adenovektor basierenden Corona-Impfstoff von AstraZeneca, der in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelt wurde.