Ministerium ergänzt Verfahrensanweisung beim Impfen

Ursprünglich wollte Nordrhein-Westfalen als bislang einziges Bundesland die Rekonstitution des Biontech-Corona-Impfstoffs in Apotheken-Sterillaboren durchführen lassen. Auch die Apotheken hatten bereits grünes Licht gegeben. Doch wegen ungeklärter Stabilitätsfragen musste das Vorhaben zurückgepfiffen werden. „Ein Transport der in spezialisierten Apotheken rekonstituierten Impfstoffe sei momentan mit großen Unwägbarkeiten verbunden“, hieß es im Dezember 2020 in einem Brief an die Apotheken. Aus diesen Gründen müsse die Impfstoffrekonstitution vor Ort in den Impfzentren erfolgen.“