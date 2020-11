DocMorris: Herz statt Kreuz

„Wir bitten um Ihr Verständnis“, begrüßte einen zeitweilen die DocMorris-Webseite, „derzeit kommt es leider zu technischen Problemen. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung“. Dazu erscheinen ein gänzlich ungewohntes Herz-Logo in Grüntönen, sowie ein neuer Schriftzug „DocMorris Apotheke“. Das langjährig bekannte DocMorris Kreuz ist verschwunden.

In einer Pressemitteilung erklärt das zur Schweizer Zur Rose Gruppe gehörende Unternehmen die Metamorphose: Die Praxis zeige, dass die Digitalisierung mehr und mehr zum bestimmenden Unterscheidungsmerkmal aller Akteure im Gesundheitswesen werde. „Daher vollzieht Europas größte Versandapotheke DocMorris Schritt für Schritt den Wandel vom reinen Arzneimittelhändler zum digitalen Gesundheitsdienstleister und wird die Rolle als Innovationstreiber und Nummer 1 im Arzneimittel-Versandhandel weiter ausbauen.“

Der Mensch im Mittelpunkt

Um diese Entwicklungen im Gesundheitsmarkt auch in der Markenidentität und Markenarchitektur von DocMorris zu berücksichtigen, gebe es ab sofort den neuen Markenauftritt. „Zukünftig rücken die Kunden sowie deren Gesundheitsversorgung noch stärker in den Fokus des Unternehmens“, heißt es in der Mitteilung. Und so rückt nun das Herz „in logischer Folge“ als „Symbol der Menschen und ihrer Gesundheit“ in den Vordergrund. „Die Apotheke bildet weiterhin das Fundament und stützt so die Marke DocMorris durch den hellgrünen Schriftzug. Die verschiedenen Grüntöne des Herzens spiegeln auch die vielfältigen bestehenden und zukünftigen Services wider, die die Digitalisierung noch persönlicher und individueller möglich macht: Beratung, Arzneimitteltherapiesicherheit, Betreuung chronisch Kranker oder elektronische Rezepte und Medikationsplan.“

Frank Müller, Chief Marketing Officer des Segments Deutschland der Zur Rose-Gruppe, erklärt: „Die Erwartungen an Apotheken und andere Gesundheitsdienstleister seitens der Kunden wachsen stetig. Treiber ist auch hier die Digitalisierung. Sie erwarten ein Höchstmaß an Service, Sicherheit und Fachkompetenz und wollen, dass ihre Bedürfnisse auf eine nahtlose und mühelose Weise erfüllt werden, die zu ihrem Lebensstil passt. Es ist daher der richtige Zeitpunkt, unser Engagement für die kundenorientierte Zukunft der digitalen Gesundheitsfürsorge auch in einer neuen Markenidentität zu zeigen. Das neue Markenbild der DocMorris Apotheke markiert dabei nur den Anfang eines Paradigmenwechsels von Pharma zu Gesundheit“.

Das neue Design der Marke DocMorris werde Schritt für Schritt umgesetzt, heißt es weiter. Entworfen wurde es von der international tätigen Designagentur Mucho aus Barcelona, Spanien.