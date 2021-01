Zur Rose-Gruppe verzeichnet beschleunigtes Wachstum

Im Vergleich zum Vorjahr habe man in allen Märkten im vierten Quartal erhebliche Umsatzzuwächse verbuchen können. In Deutschland sei es gelungen, den Umsatz (inklusive Medpex und Apotal) um 29,8 Prozent in Lokalwährung zu steigern, so die Zur Rose-Gruppe. Im Gesamtjahr habe sich dort das Wachstum auf 16,5 Prozent in Lokalwährung belaufen.