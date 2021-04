DocMorris will sich um adipöse Menschen kümmern

„DocMorris Adipositas Care“ soll es stark Übergewichtigen ermöglichen, sich zum Beispiel mit spezialisierten Ärzt:innen zu vernetzen und Zugang zu „digitalen Lösungen für die Adipositas-Versorgung“ zu finden. „Darüber hinaus können sie auf Erfahrungsberichte von Menschen in vergleichbarer Lage zurückgreifen, um ihre Gesundheit besser zu managen – und das alles an einem digitalen Ort“, schreibt Zur Rose. Das Programm startete demnach bereits am 31. März 2021 in Deutschland, die Expansion in andere europäische Märkte ist geplant.

„Gesundheit mit einem Klick managen“

Um das Risiko für gesundheitliche Komplikationen zu senken und ihre Lebensqualität zu verbessern, sollten die Betroffenen ihr Gewicht reduzieren, die psychischen Auswirkungen der Krankheit erkennen und lernen, mit sozialen Stigmata umzugehen, heißt es weiter. „Dank unserer Zusammenarbeit mit Novo Nordisk beginnt heute ein neuer Abschnitt für Menschen mit Adipositas“, sagt Betül Susamis Unaran, Chief Strategy and Digital Officer der Zur Rose-Gruppe. „Der Start dieses neuen Gesundheitsangebotes ist ein entscheidender Schritt, um die Vision der Zur Rose-Gruppe zu verwirklichen: eine Welt zu schaffen, in der jeder seine Gesundheit mit einem Klick managen kann.“

Der Hub ermögliche es den Betroffenen, verschiedene Behandlungsoptionen wie Medikamente, digitale Therapien und Operationen zu finden, die von spezialisierten Ärzt:innen und Berater:innen für Adipositas angeboten werden, verspricht der Konzern. Zugang zu Spezialisten erhielten sie online über einen eigenen Bereich beim Telemedizin-Anbieter TeleClinic, den die Zur Rose-Gruppe im Juli 2020 eingekauft hatte.