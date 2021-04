Erstes Quartal 2021: Zur Rose wächst weiter

Die Schweizer Zur Rose Gruppe hat ihre jüngsten Quartalszahlen verkündet. Laut Mitteilung kletterte der Umsatz der DocMorris-Mutter in den ersten drei Monaten 2021 im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum um 16 Prozent (in lokalen Währungen) beziehungsweise knapp 18 Prozent in Konzernwährung auf rund 503 Millionen Schweizer Franken (rund 457 MillionenEuro). Die Zahl der aktiven Kunden stieg den Angaben zufolge um 600.000 auf 11,1 Millionen.

Deutschland steht für fast 70 Prozent der Konzernerlöse

Vor allem in Deutschland konnte der Konzern kräftig zulegen: Dort stiegen die Erlöse inklusive der übernommenen Firmen Medpex und Apotal um mehr als ein Viertel. Mit knapp 340 Millionen Franken steht Deutschland für fast 70 Prozent der Konzernerlöse. Treiber waren das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten sowie mit Gesundheits- und Pflegeprodukten –und das trotz des Nachfragerückgangs nach Grippe- und Erkältungsmedikamenten. Was das Geschäft mit Rx-Arzneimitteln betrifft, so liefert Zur Rose keine Zahlen, sondern erklärt nur, dass dieses „auf Basis von Papierrezepten“ nahezu das Niveau des Vorjahrsquartals erreicht habe und damit die „hohe Kundenloyalität“ belege. Damit spielt Zur Rose offensichtlich auf Änderungen im deutschen Recht hin: Seit vergangenem Dezember darf der Versender GKV-Versicherten keine Rezeptboni mehr gewähren.