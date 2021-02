Künftig unter der DocMorris-Marke: Promofarma und Doctipharma

Beim Ausbau eines europäischen digitalen Gesundheitsökosystems, war die Zur Rose-Gruppe bereits auf Einkaufstour in Spanien und Frankreich. Nach der Einführung eines neuen Markenbildes und der Gesundheitsplattform DocMorris+ in Deutschland soll nun in einem weiteren Umsetzungsschritt die spanische Plattform Promofarma und die französische Marke Doctipharma – inzwischen Teil der Zur Rose-Gruppe – mit der Markenidentität von DocMorris verknüpft werden. Zudem startet das Unternehmen eine Kampagne mit TV-Spots und Social Media-Clips.