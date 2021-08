Doch Kurse sind das eine, die Unternehmensstrategien und die geschäftlichen Aussichten das andere. Hier geben sich beide Firmen zuversichtlich: Angesichts einer Online-Penetration des deutschen Apothekenmarkts von bislang lediglich 1,4 Prozent gibt es noch reichlich Luft nach oben. Auch in der Online-Durchdringung mit Rx-Medikamenten sind die Möglichkeiten nicht ausgeschöpft. Mit der geplanten verpflichtenden und flächendeckenden Einführung des E-Rezepts am 1. Januar 2022 in Deutschland, der größten Volkswirtschaft des Kontinents, tun sich für beiden Arzneimittelversender zudem neue geschäftliche Möglichkeiten auf. Seit längerem bereiten sich deren IT-Abteilungen auf diesen Tag vor.