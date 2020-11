Meinungen und COVID-19

Täglich steigende Neuinfektionen, mehr Todesfälle und steigende Belegung der Intensivstationen. Die Corona-Pandemie beherrscht die täglichen Nachrichten – und mit Teil-Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht sind die Menschen unmittelbar in ihrem Alltag betroffen.

Der Umstand, dass die Menschen nicht wie bei der „Spanischen Grippe“ zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts „auf der Straße blau anliefen und tot umfielen“ (wie Augenzeugen damals berichteten), sondern, dass COVID-19 bei der überwiegenden Zahl der Betroffenen kaum Symptome hervorruft, macht die Krankheit in der Bevölkerung zu einem Phantom. Nur wenige Menschen kennen in ihrem Umfeld unmittelbar schwer Betroffene. Gleichzeitig aber gibt es die schweren und tödlich verlaufenden Fälle; gibt es noch immer viel mehr, was über das Virus nicht bekannt ist und es gibt Maßnahmen nach dem Vorsorgeprinzip, die trotz aller staatlichen Hilfen die wirtschaftliche Existenz etwa von Gastronomen, Selbstständigen, Dienstleistern und Einzelhändlern unbestritten ins Wanken bringt.

In diesem Klima wächst in unterschiedlichem Maße die Skepsis in der Bevölkerung, ob alle Maßnahmen gut sind – oder gar, ob die gesamte Pandemie überhaupt so existiert. Unter denen, die zweifeln, finden sich auch etliche Apotheker.