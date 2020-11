Masken-Verweigerer in der Apotheke – was tun?

Vergangenen Donnerstag berichteten die Tagesthemen über das gesellschaftliche Phänomen, dass Menschen mittlerweile via Handyvideos Menschen, die ihre Masken nicht korrekt tragen, dokumentieren und im Internet „anprangern“. Die Tagesthemen bezeichnen dieses Bloßstellen als „jämmerlich“ und rechtlich problematisch. Im Filmbeitrag wird die Situation dann nochmal genau andersherum geschildert, nämlich dass „selbsternannte Freiheitskämpfer“ das Maskentragen boykottieren und den Streit darüber via Handy dokumentieren und ins Netz stellen: „Von dieser Person hier werde ich genötigt, eine Maske zu tragen und das Haus zu verlassen“, heißt es beispielsweise in einem Video. Die dort zu sehende Angestellte, die lediglich auf die Regeln verweist, wird in dem Video nicht verfremdet.

Dr. Matthias Quent vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft erklärt in dem ARD-Beitrag, dass es von Verkäuferinnen und Verkäufern in vielen Situationen zu viel verlangt sei, zu „Hilfssheriffs“ zu werden, die die Hausordnung und die Corona-Regeln umsetzen. Sie würden sich ja ohnehin schon für uns alle einem erhöhten Risiko aussetzen. Und sie könnten der Aufgabe gar nicht gewappnet sein, weil sie nicht wissen, in welcher Intensität Aggressionen auf sie zukommen.

Noch sollen Einzelhandel und Arbeitnehmervertreter von Einzelfällen sprechen, Apotheker können aber wohl aus ihrer Erfahrung heraus bestätigen, dass es diese Masken-Verweigerer gibt. Ein Zeichen dafür ist auch, dass sich beispielsweise die Landesapothekerkammer Baden-Württemberg schon am 22. Oktober mit der Frage auseinandergesetzt hat: „Wie gehe ich mit Patienten/Kunden um, die das Tragen eines Mund-Nasenschutzes verweigern, oder aus medizinischen Gründen keinen solchen tragen können?“