Impfstoffe aus China sollen im November kommen

Mittlerweile sind weltweit neun COVID-19-Impfstoffe in klinische Phase-III-Studien eingetreten. Die Kandidaten aus China sollen schon bald in die Zielgerade der Zulassung einbiegen. Dies teilt die chinesische National Medicinal Products Administration (NMPA) mit. Sie beruft sich dabei auf die Virologin Wu Guizhen, Chefexpertin für Biosicherheit am Chinesischen Zentrum für Krankheitskontrolle und Prävention. Wu bezeichnet die bisherigen Studienergebnisse als „zufriedenstellend“, ohne weiter ins Detail zu gehen. Sie erwartet, dass die Allgemeinbevölkerung im November oder Dezember eine COVID-19-Impfung erhalten könnte.