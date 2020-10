Der chinesische COVID-19-Impfstoffkandidat BBIBP-CorV

Die Studie wurde am „Shangqiu City Liangyuan District Center for Disease Control and Prevention“ in der Provinz Henan, China durchgeführt. Es handelt sich um die erste Studie mit einem inaktivierten SARS-CoV-2-Impfstoff, an der auch Personen über 60 Jahre teilnahmen. Die vorläufigen Ergebnisse wurden in „The Lancet Infectious Diseases“ veröffentlicht. Die wichtigsten Zielparameter waren die Sicherheit und Verträglichkeit, sowie die Immunogenität, die als neutralisierende Antikörperreaktion gegen infektiöses SARS-CoV-2 bewertet wurde.