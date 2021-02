Was die Chinesen zu bieten haben

Bislang gelangten nur wenige harte Daten zur Wirksamkeit der chinesischen Impfstoffe an die Öffentlichkeit. Drei, die sich aktuell in Phase III der klinischen Erprobung befinden, beruhen auf inaktivierten Viren. Zwei davon stammen aus dem Staatsunternehmen Sinopham und einer von dem in Peking ansässigen Privatunternehmen Sinovac Biotech.

Zum Hintergrund: die „China National Pharmaceutical Group“ (Sinopharm Gruppe) verfügt über eine Untereinheit namens „China National Biotech Group“ (CNBG), die für Impfstoffe und Biowissenschaften zuständig ist. Einen der beiden Kandidaten entwickelt die CNBG zusammen mit dem „Wuhan Institute of Biological Products“ des Unternehmens („Vero cells“) und den anderen mit dem ebenfalls zur Gruppe gehörigen „Beijing Institute of Biological Products“ (BBIBP-CorV). Beide werden in Presseberichten gelegentlich verwechselt. Die einzige Adenovirus-Vakzine in Phase III stammt von CanSino Biologics (Convidicea).