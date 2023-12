Erneut Ethylenglykol in Sirupen und Suspension

Dieses Mal warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor 23 Chargen von fünf Produkten, die vom pakistanischen Hersteller Pharmix Laboratories (Pvt.) LTD stammen. Erstmals identifiziert wurde eines der Produkte (Alergo Sirup) im November von der Arzneimittelaufsichtsbehörde der Malediven. Diese hatte das Produkt mittels Dünnschichtchromatographie untersucht. Die verwendete Analysenvorschrift ist derzeit im Aufnahmeverfahren in das Internationale Arzneibuch. Die Anwesenheit von Ethylenglykol wurde anschließend von der australischen Behörde „Therapeutic Goods Administration“ bestätigt. In den fünf untersuchten Chargen fanden sich zwischen 0,62 und 0,82 Massenprozent des Kontaminanten. Als akzeptabel gelten Werte von maximal 0,1 Massenprozent.