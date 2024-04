Informationen über Wirkstoffhersteller sollen in kommenden Monaten frei zugänglich werden

Als im Juli 2023 das Arzneimittellieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) in Kraft trat, rückte nicht wegen der Nitrosaminkrise, sondern aufgrund des allgemeinen Aspekts der Versorgungssicherheit das Bedürfnis nach der Kenntnis über Wirkstoffhersteller wieder verstärkt in den Fokus: Es wurde „eine neue Meldeverpflichtung in Bezug auf die Herstellungsstätte der aktiv genutzten Wirkstoffe für bestimmte Arzneimittel eingeführt“, worauf das BfArM Ende vergangenen Jahres mit einer Informationsveranstaltung aufmerksam machte. Die erste Ausbaustufe des Meldeportals wurde vorgestellt und der Livegang für Januar 2024 in Aussicht gestellt. Am 19. Februar 2024 gab es dann eine weitere Informationsveranstaltung „zum Wirkbetrieb der ‚Fachanwendung zur Meldung der aktiv genutzten Wirkstoffhersteller gemäß ALBVVG‘ zum 20.02.2024“. Für folgende Arzneimittel sind demnach in dem Portal nun Meldungen hinsichtlich der Herstellungsstätte erforderlich: