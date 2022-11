Verunreinigte Erkältungssäfte – WHO gibt weitere Präparate bekannt

Wie bereits im Oktober über Medienberichte bekannt geworden ist, sind nicht nur in Afrika (Gambia) verunreinigte Arzneimittel-Säfte für Kinder auf den Markt gelangt, sondern auch in Indonesien. In beiden Fällen sind zahlreiche Kinder nach der Einnahme der Säfte gestorben.

Wie die Weltgesundheitsorganisation WHO Anfang November nun mitgeteilt hat, konnten in Indonesien mittlerweile acht Produkte identifiziert werden, die verunreinigt waren. Die WHO bezieht sich dabei auf eine Mitteilung nationaler Regulierungsbehörden, wonach folgende Produkte betroffen seien:

Termorex syrup

(nur Charge AUG22A06, deklarierter Wirkstoff: Paracetamol),

Flurin DMP syrup

(deklarierte Wirkstoffe: Paracetamol, Pseudoephedrine HCl, Dextromethorphan HBr, Chlorpheniramine Maleate),

Unibebi Cough Syrup

(deklarierte Wirkstoffe: Paracetamol, Guaifenesin, Chlorphenamine Maleate),

Unibebi Demam Paracetamol Drops

(deklarierter Wirkstoff: Paracetamol),

Unibebi Demam Paracetamol Syrup

(deklarierter Wirkstoff: Paracetamol),

Paracetamol Drops

(hergestellt von PT Afi Farma, deklarierter Wirkstoff: Paracetamol),

Paracetamol Syrup (mint)

(hergestellt von PT Afi Farma, deklarierter Wirkstoff: Paracetamol) und

Vipcol Syrup

(deklarierte Wirkstoffe: Paracetamol, Guaifenesin, Chlorphenamine Maleate).