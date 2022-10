Ein Glykol – allerdings Propylenglykol – ist auch in deutschen Arzneimitteln für Kinder enthalten, z. B. in „BEN-U-RON direkt 250 mg Granulat Erdbeer/Vanille“. „Kinderformularium.DE“ listet den Stoff in der Kategorie der problematischen Hilfsstoffe: Propylenglykol werde zwar als Hilfsstoff mit geringer Toxizität betrachtet. Jedoch enthielten viele Arzneimittel Propylenglykol – teils auch in großen Mengen – sodass die Toxizitätsgrenze doch bereits bei der Verabreichung von Normdosierungen solcher Präparate überschritten werden könne. Vor allem bei Kleinkindern und Patienten mit herabgesetzter Nierenfunktion sei das Risiko einer Intoxikation erhöht. Kindern unter vier Jahren verfügten über einen limitierten Metabolismus sowie eine niedrigere renale Clearance. Eine Kumulation sei gerade in Kombination mit Nieren- oder Leberversagen oder kompetitiver Enzymhemmung, z. B. durch Ethanol, möglich. In der Packungsbeilage muss deshalb ab 1 mg/kg/Tag auf den Propylenglykolgehalt hingewiesen werden. Entsprechende Hinweise finden sich beispielsweise in der Fachinformation zu „Ambroxol-ratiopharm Hustensaft“.