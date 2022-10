Zuletzt hieß es, dass in Gambia 69 Kinder nach der Einnahme verunreinigter Erkältungssäfte gestorben sind. Laboranalysen hätten ergeben, dass die Präparate inakzeptable Mengen an Diethylenglykol und Ethylenglykol enthielten. Die WHO warnte mit Bildern vor den betroffenen Säften. Daraufhin hatte der Präsident des westafrikanischen Landes, die Lizenz für den in Verdacht stehenden indischen Pharmahersteller Maiden Pharmaceuticals Limited beendet. Am 12. Oktober ordnete die Regionalregierung im indischen Bundesstaat Haryana schließlich an, dass die Firma Maiden Pharmaceuticals Limited ihr Produktion einstellen muss.