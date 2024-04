Freie Apothekerschaft erläutert Klageziele

Die Freie Apothekerschaft (FA) hat im Rahmen einer Pressekonferenz am heutigen Dienstag ihre Beweggründe und die Zielsetzungen ihrer aktuellen Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland dargelegt. „Wir können gar nicht so schlecht arbeiten, wie wir honoriert werden“ stellte die Vorsitzende des Vereins Daniela Hänel zum Einstieg in die Veranstaltung fest.