Um ihre Position zu untermauern, hat die Freie Apothekerschaft ein ökonomisches Gutachten in Auftrag gegeben, in dem das Beratungsunternehmen Prof. Kaapke den Anpassungsbedarf des Apothekenhonorars überprüfen sollte. Das Fazit des Apothekenökonomen Professor Andreas Kaapke und der Diplom-Sozialwissenschaftlerin Nina Kleber-Herbel: Berücksichtigt man die Inflation und den Mehraufwand, der den Apotheken in den vergangenen Jahren entstanden ist, und gewährt ihnen einen leistungsgerechten Aufschlag in Höhe von 20 Prozent, müsste das Fixum auf 14,14 Euro angehoben werden.

2hm-Gutachten in der Kritik

In den Blick nehmen die Autoren insbesondere das berüchtigte 2hm-Gutachten zum Apothekenhonorar, das einst das Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hatte und dessen Veröffentlichung die Branche Ende des Jahres 2017 in Aufruhr versetzte. Sie greifen unter anderem kritische Beiträge zur Methodik auf, beispielsweise Berechnungen des Diplom-Mathematikers und ehemaligen Geschäftsführers des Apothekerverbands Nordrhein, Uwe Hüsgen, sowie ökonomische Betrachtungen von DAZ-Redakteur Thomas Müller-Bohn und Frank Diener, seinerzeit Generalbevollmächtigter der Treuhand Hannover. Auch eine juristische Einschätzung des Rechtsanwalts Heinz-Uwe Dettling fließt in das Gutachten mit ein.

Zudem widmen sich Kaapke und Kleber-Herbel der allgemeinen Kostenentwicklung und nicht zuletzt der wirtschaftlichen Lage und Entwicklung der Apotheken. In einer kleinen Stichprobe (n = 13) betrachten sie überdies Kosten, Umsatz und Personalsituation der Apotheken. Auch Entwicklungen beim Arbeitsaufwand der Apotheken seit dem Jahr 2004 berücksichtigen sie, ebenso wie politische Sparmaßnahmen und relevante Gerichtsurteile. Letztlich ziehen sie noch einen Vergleich mit anderen frei- und heilberuflichen Berufsgruppen.

Fazit: Apothekenhonorar ist anpassungsbedürftig

Das Fazit der Gutachter ist eindeutig: Aus ihrer Sicht ist das Apothekenhonorar anpassungsbedürftig. „Demnach müsste zunächst eine inflationsgeleitete Anpassung erfolgen. In einem zweiten Schritt wäre das so errechnete Honorar nochmals um einen prozentualen Aufschlag zu erhöhen, der den Mehraufwand vergütet, der den Apotheken durch die von ihnen erbrachten zusätzlichen Leistungen entsteht“, schreiben sie. Inflationsbedingt halten sie zum aktuellen Zeitpunkt eine Erhöhung des Fixums pro verschreibungspflichtiger Packung auf 11,78 Euro für angemessen. Das entspricht knapp der umstrittenen Forderung der ABDA nach einem Fixum in Höhe von 12 Euro. Inklusive eines leistungsbedingten Aufschlags in Höhe von 20 Prozent kommen die Autoren so auf ein Fixum, das bei 14,14 Euro liegen müsste.

Das vollständige Gutachten finden Sie hier auf der Website der Freien Apothekerschaft.